Москва14 ноя Вести.Китай шагает в ногу со временем, играет все более активную роль в международных делах. В частности, в вопросах реформирования и совершенствования системы глобального управления. Об этом заявил ИС "Вести" вице-председатель Китайского института инноваций и стратегии развития в Пекине Фэнь Вэй.

Китай следует путем мирного возвышения. Эта концепция сформулирована еще во времена Дэн Сяопина (китайский государственный, политический и партийный деятель, играл ведущую роль в формировании политики страны с конца 1970-х до начала 1990-х годов – прим. ред.)… У страны безусловно теперь больше возможностей и инициативы, чтобы внести свой вклад. Но по сути, мы следуем прежним курсом. Концепция мирного возвышения была сформулирована в начале нынешнего столетия, в 2002-2003 годах, а потом закреплена в Уставе Коммунистической партии и Конституции КНР. Позднее формулировка была несколько скорректирована, теперь используется термин "мирное развитие" поделился Фэнь

В системе международных отношений усиливается турбулентность. Китай в этих условиях ищет новые подходы к взаимодействию с США, считает научный сотрудник Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае Чжан Синь.