Москва26 сен Вести.Для китайской цивилизации точность формулировок и понятий исторически имела особое значение. Эта традиция, восходящая к древней китайской философии, проявляется и в современном подходе Пекина к отношениям с США. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Центра Азиатско-тихоокеанских исследований Национального исследовательского ИМЭМО им. Е.М. Примакова Александр Ломанов.

По словам Ломанова, председатель КНР Си Цзиньпин, говоря о концепции конструктивной стабильности, заявил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом и об их единодушии в данном вопросе.

Для Китая формулировки и концепции принципиально важны. Это страна с давней историей и с очень давним категориальным аппаратом, который описывает и мироздание, и жизнь общества… Почему я считаю, что для них это важно? Наверное, отчасти это идет из древней китайской культуры, отчасти от Конфуция — способность правильно называть вещи; добиваться того, чтобы у каждого явления было свое имя, которое описывает его наиболее точным образом. И для китайской цивилизации и китайского менталитета это, в общем-то, определенное преимущество над Соединенными Штатами. Может быть, даже и над Западом, который не в состоянии описать, как он видит отношения с Китаем и чего он хочет в целом. пояснил Ломанов

Затрагивая концепцию конструктивной стабильности двух этих держав, эксперт объяснил ее смысл через метафору в виде двух огромных морских судов — китайского и американского. Он отметил, что главная задача заключается в том, чтобы оба государства могли двигаться в мировом океане, не сталкиваясь друг с другом, и сохраняли правильный курс для предотвращения конфликтов.

Ранее эксперт рассказал о том, что глобальные инициативы Китая работают на повышение влияния Пекина и сплочение глобального Юга.