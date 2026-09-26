Москва26 сен Вести.У США и Китая нет единого понимания того, что означает конструктивная стратегическая стабильность. Об этом ИС "Вести" рассказала директор отдела военного анализа Defense Priorities в США Дженнифер Кавана.

По ее словам, Пекин делает акцент на конструктивности, а США, напротив, сосредоточены прежде всего на стабильности.

У США и Китая нет единого представления, что такое конструктивная стратегическая стабильность. Китайская сторона, как мне кажется, делает упор именно на конструктивности. Они стремятся к сотрудничеству, партнерству по принципу взаимного выигрыша и взаимной выгоды, тогда как США сосредоточены на стабильности. Они надеются заморозить отношения в текущем состоянии и тем самым сохранить сферу своего доминирования… Китайская сторона очень четко понимает, что такое конструктивная стратегическая стабильность и как они надеются ее добиться. Американцы это не воспринимают так серьезно, скорее, как расплывчатый принцип, который красиво звучит. Но причина, по которой США вообще согласились на разговор в категориях стратегической стабильности, а его изначально предложил [госсекретарь США] Марко Рубио, а не Китай, в том, что идея стабилизации отношений для Соединенных Штатов привлекательна, они надеются на снижение напряженности и выигрыш времени для того, чтобы восстановить свои возможности пояснила Кавана

Как отметила эксперт, речь, в частности, идет о производстве полупроводников, промышленной базе и запасах боеприпасов. Кавана добавила, что Вашингтону выгодно предотвратить быстрые изменения в отношениях и снизить риск конфликта, к которому США, по ее оценке, в настоящее время не готовы.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю и США следует искать новый подход к отношениям и оправдывать ожидания своих народов.