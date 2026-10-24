Павлов: Китай поддерживает левые силы в Европе для усиления своего влияния Павлов заявил, что Китай распространяет влияние на мир, поддерживая левые силы

Москва24 окт Вести.Китай расширяет влияние на мировую политику, используя в том числе поддержку левых движений в Европе, при этом новые политические идеи могут появиться как внутри традиционных идеологических течений, так и за их пределами.

Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель Школы философии и культурологии ФГН НИУ ВШЭ Александр Павлов.

По словам эксперта, в Европе Пекин поддерживает левые политические силы, которые могут быть полезны для реализации китайских интересов.

Конечно, сейчас большое влияние на мир оказывает Китай. У Китая есть идеология, она понятная, простая, и поэтому рабочая. Китай очень активно влияет на весь остальной мир в плане левых сил ну, там как бы путем мягкой силы в том числе, там старается поддерживать более-менее все левые силы и в Европе в том числе ... Но я думаю, что политическая мысль, конечно, может возникнуть где угодно: и справа, и слева. Но поскольку "право" и "лево" сегодня сильно перемешались, она может быть и, значит, с совершенно неожиданной стороны отметил Павлов

Он уточнил, что речь идет прежде всего о тех левых силах в Европе, которые представляют для Китая практический интерес, а получающие поддержку Пекина политические деятели ценят такое взаимодействие.