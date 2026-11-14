Москва14 ноя Вести.В системе международных отношений усиливается "турбулентность". Китай " ищет подходы, как действовать" в текущих условиях, "особенно в отношениях с США". Такое мнение высказал ИС "Вести" научный сотрудник Восточно-Китайского педагогического университета в Шанхае Чжан Синь.

В последнее время Китай активно ищет подходы, как действовать в условиях растущей турбулентности международной системы. Особенно в том, что касается отношений с Соединенными Штатами. Острое соперничество, судя по всему, неизбежно. С этим ничего не поделаешь. Вопрос в том, стоит ли наносить удар первым или же, по крайней мере, на данном этапе попытаться сохранить некий баланс и стратегическую стабильность. Судя по недавним встречам на высшем уровне, стороны договорились поддерживать что-то вроде стратегического равновесия, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Это можно назвать корректировкой, направленной на то, чтобы сделать ситуацию, прежде всего в отношениях между ведущими державами, более управляемой. Это довольно свежие веяния в китайском подходе сказал Чжан

Ранее китаевед, публицист Николай Вавилов отметил, что Россия, находясь между США и Китаем, может использовать саммит АТЭС в Шэньчжэне, чтобы выступить посредником в неизбежном противостоянии между Пекином и Вашингтоном.