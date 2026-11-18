Сакс: я поделился с Путиным своими мыслями о новой архитектуре безопасности

Джеффри Сакс рассказал, о чем поговорил с Владимиром Путиным Сакс: я поделился с Путиным своими мыслями о новой архитектуре безопасности

Москва18 ноя Вести.Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета экономист Джеффри Сакс рассказал РБК, о чем он рассказал президенту России Владимиру Путину во время разговора на саммите АТЭС.

Для меня было большим удовольствием и честью поприветствовать президента Путина и поделиться своими мыслями о новой архитектуре безопасности в Европе, которая принесет прочный мир и безопасность в регион рассказал Сакс

Эта архитектура основана на том, что интересы безопасности каждой страны должны учитываться, объяснил экономист. Кроме того, добавил Сакс, она предполагает решительный отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет включения в альянс Украины и Грузии.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пообщался с Джеффри Саксом на торжественном приеме в Шэньчжэне по поводу саммита АТЭС.