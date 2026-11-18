Путин: лишь обеспечив суверенитет, можно сохранить самобытность Путин: сохранить самобытность можно, только обеспечив суверенитет

Москва18 ноя Вести.Самобытность и субъектность на мировой арене можно сохранить, только обеспечив суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на деловом саммите форума АТЭС.

Российский лидер подчеркнул, что бывшие страны-гегемоны не всегда адекватно воспринимают формирование более справедливой системы мироустройства.

На этом фоне у стран [Азиатско-Тихоокеанского] региона растет заинтересованность в укреплении собственного суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях: государственном, общественном и социально-экономическом. Только обеспечив его, этот суверенитет, можно сохранить самобытность и субъектность на мировой арене, самостоятельно определять свое будущее и модели развития подчеркнул Путин

Ранее глава государства заявил, что российский госдолг находится в пределах 17%, являясь одним из самых низких в мире. Он также отметил, что инфляция в РФ находится под контролем.

18 ноября президент РФ Владимир Путин начал рабочую программу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Там у российского лидера запланирована насыщенная деловая программа. Она включает в себя трехстороннюю встречу с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Президент РФ также примет участие в мероприятиях саммита и посетит совместный университет МГУ-Пекинский политехнический институт.