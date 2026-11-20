Эксперт рассказал, как изменилась риторика Трампа в отношении Китая Эксперт Маслов: Трамп изменил риторику в отношении КНР для налаживания контактов

Москва20 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп понимает, что с Китаем нужно договариваться, а не конфликтовать. Тем более что вежливостью и умением вести беседу можно добиться гораздо большего, заявил в интервью ИС "Вести" директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. Эксперт отметил, что сейчас у Трампа неплохие советники по Китаю и Азии.

И посмотрите, что Трамп увел из американской политики целый ряд тезисов, на которые всегда американцы опирались. Например, Трамп практически никогда не упоминал … о нарушении прав человека в Синьцзяне, и в Тибете, потому что это красная линия. Но самое главное, это абсолютно не интересует рядовых американцев. Рядовых американцев интересуют цены на китайские товары, которые они получают заявил Маслов

Также Трамп в последние месяцы практически не поднимал тему Тайваня, добавил эксперт.

Потому, что он понимает, что с Китаем надо не конфронтировать сейчас, а договариваться. Потому, что у Китая серьезные есть рычаги. И самое главное, в-третьих, на самом деле, с Китаем вежливостью и умением вести беседу добиться можно значительно большего, чем конфронтацией отметил эксперт

Маслов добавил, что Трамп и его администрация учатся вести себя в Азии.

Поэтому Трамп и ведет себя гибко, как и полагается хитрому, хитроумному и искушенному политику и бизнесмену подчеркнул Маслов

Ранее американский лидер заявил, что Соединенные Штаты, Россия и Китай являются тремя самыми могущественными государствами мира.