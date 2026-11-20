Москва20 ноя Вести.В Китае недолюбливают США, но высоко ценят американского лидера Дональда Трампа, так как он не стал начинает все разговоры с проблемы Тайваня. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.

Эксперт отметил, что в Китае довольны итогами визита Трампа на саммит в Шэньчжэне.

Китай вообще очень высоко оценивает сейчас Трампа, хотя, мягко говоря, недолюбливает США. И понятно, почему высоко оценивает Трампа. Во-первых, Трамп впервые один из первых американских президентов, который не стал начинать все разговоры с проблемы Тайваня, а говорил о каких-то вещах, которые действительно сущностны для американо-китайских, да и вообще американо-азиатских отношений: торговля, облегчение пересечение товарами границы, инфраструктуры. Логистика и так далее. Во-вторых, Трамп согласился с важнейшими тезисами по ограничению и по контролю за вооружениями. И это тоже важно заявил Маслов

Эксперт добавил, что Трамп вел себя харизматично, вежливо и гибко. Именно такого поведения ожидают в Азии от великого лидера, уточнил Маслов.

Трамп, конечно, был одним из одной из центральных персон на китайском телевидении. Телевидение, его больше, наверное, всего показывали, я точно не подсчитывал, но именно поведение Трампа, как он подходил к кому-то в коридорах – это был там основной сюжет. В общем, на самом деле, на мой взгляд, что для Трампа в реальности и для США – это большая победа и продвижение вперед, потому что США, в общем, на самом деле используют гибкие способы, чтобы вернуть себе контроль над умами и над имиджем в Азии, который, честно говоря, был серьезно подпорчен подчеркнул Маслов

Ранее президент Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Россией и Китаем.