"Лжец, лжец, штанам конец": Галибаф прокомментировал заявления Бессента об Иране Глава МИД Ирана Галибаф назвал Бессента лжецом за слова о блокаде Ирана

Москва29 авг Вести.Министр финансов США Скотт Бессент лжет, когда заявляет, что морская блокада Ирана и экономические санкции способны уничтожить иранскую экономику, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X.

Бессент заявил в X 28 августа, что блокада Ирана и операция "Экономический изгой" сокрушат якобы "терпящую крах" экономику Исламской Республики. Также он утверждал, что США за последние 14 дней обеспечили вывоз 130 млн баррелей нефти, в то время как Иран - якобы ни одного.

Лжец, лжец, штанам конец. Что до реальных цифр, скажи своему сотруднику достать данные Moody’s, где указано, что США потратили более 130 млрд долларов расходов на войну. Другого спроси, сколько Jane Street потеряла (свыше 130 млн долларов) всего за один перенос фьючерсной позиции, поставив на падение цен на нефть. Лжец, лжец, доходности конец написал Галибаф, приложив к посту статью экономиста Пола Крагмана "Скотт Бессент не смог ввести рынок в заблуждение"

Ранее Галибаф назвал Скотта Бессента и министра войны США Пита Хегсета "командой клоунов". Он пообещал, что Вашингтону не удастся склонить Тегеран к новым уступкам с помощью давления.