СМИ: Голливуд все чаще изображает глав технологических корпораций злодеями Politico: Голливуд все чаще делает глав технологических компаний кинозлодеями

Москва8 окт Вести.Руководители технологических корпораций в новых голливудских фильмах все чаще изображаются злодеями, отмечает издание Politico.

В материале уточняется, что долгие годы американская киноиндустрия предпочитала искать экранных антагонистов за рубежом - от России и Китая до стран Ближнего Востока. Теперь же, по мнению авторов статьи, она нацелилась на глав технологических компаний.

В серии фильмов, выходящих этой осенью, киноиндустрия представляет Марка Цукерберга, Сэма Альтмана, Илона Маска и Элизабет Холмс в разной степени корыстными, безответственными, трусливыми, жестокими или еще хуже - злодеями на новом экранном фронте противодействия влиянию Кремниевой долины говорится в материале

Проекты с новыми кинозлодеями, как подчеркивает газета, выходят на экраны в период, когда чувство экзистенциальной тревоги усиливается из-за мощи ИИ, громкие судебные процессы привлекают внимание к пагубному влиянию социальных сетей, а растущие связи основателей технологических компаний с администрацией президента Трампа вызывают опасения по поводу политического влияния

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отметил, что развитие технологий ИИ может угрожать всему человечеству.

Министр финансов США Скотт Бессент, в свою очередь, сравнил глав компаний - разработчиков искусственного интеллекта с маньяком Ганнибалом Лектером. По его мнению, они предупреждают об опасности технологий, однако ведут себя подобно Лектеру, который сам просит его остановить, пока он не совершил новые преступления.