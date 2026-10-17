Михалков: Голливуд сделал Америку такой, какой мы ее привыкли видеть Михалков: Америку, какой мы ее привыкли видеть, создал кинематограф

Москва17 окт Вести.Голливудская киноиндустрия сделала Америку такой, какой мы ее привыкли видеть, она создала образ героев, которым хотелось подражать. Об этом режиссер Никита Михалков рассказал в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву.

Америку, какой мы ее привыкли видеть в нашей юности, создал кинематограф. Это тот самый кинематограф в годы репрессий, когда американский полицейский в фуражке в темных очках с расставленными ногами и сцепленными за спиной руками вошел в Америку из кино… Голливуд создал героя, которому захотелось подражать сказал Никита Михалков

По мнению режиссера, в современном мире все сильно изменилось. И теперь престижные кинопремии получают работы, которые нельзя оценить как профессиональное художественное произведение.

Кино есть там, где есть проблемы. Как только Европа успокоилась и стала жиреть под американским ядерным зонтиком, им не о чем стало снимать. На фестивале в Каннах показывают картину о любовных отношениях женщины с машиной. И мы повелись на это. А почему три сестры Чехова - не лесбиянки (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено. — Прим. ред.), а чеховский барон Николай Львович Тузенбах может быть гомосексуалист? Вот прочтение. А что если Гамлет - прообраз Геббельса? с иронией сказал режиссер

Ранее издание Politico сообщило о том, что руководители технологических корпораций в новых голливудских фильмах все чаще изображаются злодеями.