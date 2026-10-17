Москва17 октВести.Голливудская киноиндустрия сделала Америку такой, какой мы ее привыкли видеть, она создала образ героев, которым хотелось подражать. Об этом режиссер Никита Михалков рассказал в интервью политическому обозревателю "Вестей" Андрею Медведеву.
Америку, какой мы ее привыкли видеть в нашей юности, создал кинематограф. Это тот самый кинематограф в годы репрессий, когда американский полицейский в фуражке в темных очках с расставленными ногами и сцепленными за спиной руками вошел в Америку из кино… Голливуд создал героя, которому захотелось подражатьсказал Никита Михалков
По мнению режиссера, в современном мире все сильно изменилось. И теперь престижные кинопремии получают работы, которые нельзя оценить как профессиональное художественное произведение.
Кино есть там, где есть проблемы. Как только Европа успокоилась и стала жиреть под американским ядерным зонтиком, им не о чем стало снимать. На фестивале в Каннах показывают картину о любовных отношениях женщины с машиной. И мы повелись на это. А почему три сестры Чехова - не лесбиянки (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено. — Прим. ред.), а чеховский барон Николай Львович Тузенбах может быть гомосексуалист? Вот прочтение. А что если Гамлет - прообраз Геббельса?с иронией сказал режиссер
Ранее издание Politico сообщило о том, что руководители технологических корпораций в новых голливудских фильмах все чаще изображаются злодеями.