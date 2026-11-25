Журналист: Голливуду не удастся играть в России по старым правилам Журналист Кудрявцев: Голливуду не удастся играть на рынке по прежним правилам

Москва25 ноя Вести.Западному голливудскому кино не удастся играть по прежним правилам на отечественном рынке, заявил ИС "Вести" главный редактор индустриального портала "Фильм Про" Иван Кудрявцев.

По его словам, изменению ситуации поспособствует законопроект о квотировании иностранного кино.

Этот пакет мер будет дорабатываться, исходя из тех реалий, которые будут складываться. Но то, что Голливуду вряд ли удастся играть по тем же правилам, по которым он играл раньше на российском рынке, уже очевидно. Российская киноиндустрия совершенно в другом тонусе входит в новую эру. За эти пять лет российская киноиндустрия окрепла, очень мощно нарастила обороты и сбавлять их вряд ли захочет заявил он

При этом, подчеркнул эксперт, в других странах мира также предпринимаются меры для развития собственного кинематографа. И Голливуду приходится играть в установленных рамках.

В Китае, например, есть довольно жесткая квота - лишь на несколько голливудских фильмов в год. И Голливуд спокойно играет по этим правилам и особо не возмущается, понимая, что даже нескольких релизов в год на китайском рынке хватает, чтобы зарабатывать огромные деньги отметил он

Он выразил надежду на то, что и в России игроки кинорынка найдут компромиссный вариант, взаимодействуя с профильным комитетом Госдумы и с правительством.