Милонов заявил, что поддерживает компенсационный сбор с западного кино Милонов поддержал идею о компенсационном сборе с западных фильмов

Москва24 ноя Вести.Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии ИС "Вести" объяснил, почему поддерживает идею квотирования и компенсационного сбора с западных фильмов.

Казалось бы, вспоминая Феллини, Луи де Фюнеса задаешься вопросом: "А зачем эти ограничения?" Но, нет больше Феллини, и даже Тинто Брасс уже умер. Остался Netflix, этот жуткий киноад, который нам показывает Запад. Совершенно искаженные, политически корректные с точки зрения западной морали картины демонстрируют какой-то ужас, адище, которое они делают сказал он

Парламентарий убежден, что данная инициатива станет своего рода демонстрацией отношения к некачественным западным фильмам.

Это не столько защита отечественного кино - это наше отношение к тем чудовищным стандартам голливудского и европейского кинематографа добавил он

Ранее стало известно, что законопроект о квотировании иностранного кино могут принять в Госдуме до конца года. По сведениям ТАСС, компенсационный платеж за получение прокатного удостоверения на иностранный игровой фильм в рамках квотирования составит 5 млн рублей, на анимационный - 3 млн рублей, следует из текста законопроекта о квотировании зарубежного кино.