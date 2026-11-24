Милонов заявил, что в отечественном кино "халтуры быть не должно" Милонов об отечественном кино: халтуры быть не должно

Москва24 ноя Вести.В российском кинематографе не должно быть плохих фильмов, убежден депутат Госдумы Виталий Милонов. Об этом он заявил в комментарии ИС "Вести".

По его словам, отечественный зритель очень требователен, о чем следует помнить режиссерам.

И если ли вы думаете, что любое, что вы снимаете, в России будет идти на ура, то нет — наш зритель очень требовательный. Будете снимать плохие фильмы — вообще смотреть не будем. Мы даем вам возможность, дорогие режиссеры, снимать кино для нас качественно, потому что халтура в любой стране будет халтурой. И у нас халтуры быть не должно. На вас лежит ответственность, так что будьте любезны — нам только шедевры, только шикарные фильмы заявил он

Ранее Милонов отметил, что поддерживает идею квотирования и компенсационного сбора с западных фильмов. По его мнению, на данный момент на Западе снимают "какой-то ужас и адище".