Кинообозреватель предупредила о рисках для РФ введения квот на зарубежные фильмы Эксперт Альперина: квоты на зарубежное кино приведут к росту пиратства

Москва25 ноя Вести.Введение квот на показ зарубежных фильмов в кинотеатрах России приведет к росту пиратства и к тому, что российский зритель будет отрезан от мирового культурного контекста. Такое мнение выразила член Союза журналистов России, кинообозреватель Сусанна Альперина в интервью ИС "Вести".

Я вижу часто на международных фестивалях и рынках, как работают компании-прокатчики, как они, несмотря ни на что, все-таки закупают контент, привозят в Россию, идут в соответствующие ведомства Минкультуры, где вносятся правки, сокращения. Таким образом, наш зритель оказывается совершенно отрезанным от культурного контекста мира считает эксперт

Она добавила, что ограничение зарубежного киноконтента приведет также к росту пиратства.

Приведет к тому, что люди будут смотреть через Интернет, на том же Rutube, в VK, без купюр, пиратские версии сказала Альперина

Ранее стало известно, что законопроект о квотировании иностранного кино могут принять в Госдуме до конца года. По сведениям ТАСС, компенсационный платеж за получение прокатного удостоверения на иностранный игровой фильм в рамках квотирования составит 5 млн рублей, на анимационный - 3 млн рублей, следует из текста законопроекта о квотировании зарубежного кино.