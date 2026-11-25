Москва25 ноя Вести.Российское кино обладает мощным экспортным потенциалом, заявил ИС "Вести" главный редактор индустриального портала "Фильм Про" Иван Кудрявцев.

Он выразил надежду на то, что если Россия и будет уступать доли на собственном рынке, то только в обмен на доли на других рынках.

То есть обменивать какую-то часть своего собственного рынка и часть собственного доминирования только на выход на другие рынки. Должна быть дорога с двусторонним движением. Потому что у российского кино, безусловно, - очень мощный экспортный потенциал. И ему нужны другие рынки сбыта сказал он

Иван Кудрявцев отметил, что в мире есть глобальный спрос на продукцию из России.

Если мы начнем его удовлетворять, то это скажется еще сильнее и на качестве нашего контента, на том, как голос России слышен во всем мире, как распространяется наша культура подчеркнул он

Это очень важно, заключил Иван Кудрявцев.