В США назвали нового "врага номер один" для общества вместо нефтекомпаний

В США заявили о появлении нового "врага номер один" для общества В США назвали нового "врага номер один" для общества вместо нефтекомпаний

Москва10 сен Вести.Руководитель сланцевой компании Diamondback Energy из США Кейс Ван’т Хоф заявил, что молодежь, находящаяся в поисках перспективной работы, больше не воспринимает нефтяную отрасль как изгоя.

Ван’т Хоф указал, что сейчас "врагами общества номер один" являются технологические гиганты. По его словам, на сегодняшний день сектор технологий сталкивается с давлением со стороны общества, в частности, из-за строительства дата-центров.

Еще несколько лет назад чуть ли не каждый день появлялись статьи о том, что нефтяная отрасль мертва, верно? Но теперь, мне кажется, люди осознают: это уважаемая сфера, где хорошо платят и где пересекаются технологии искусственного интеллекта и энергетика поделился он

Глава Diamondback заметил, как эта тенденция отражается на рынке труда, и указал на увеличение числа молодых специалистов в нефтяной отрасли и рост заинтересованности в стажировках.

Может ли энергетика быть крутой? Да, пожалуй. Теперь именно айтишников воспринимают как злодеев подытожил он

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов заявил, что американская техноэлита превращается из Робин Гудов, обещавших сделать мир более открытым и доступным, в баронов-разбойников, пытающихся создать собственное государство.