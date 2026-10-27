Новый iMac с M6 оценили в $1499, MacBook Pro — в $1999

Apple представила iMac и MacBook Pro с чипом M6 Новый iMac с M6 оценили в $1499, MacBook Pro — в $1999

Москва27 окт Вести.Apple представила обновленные 24-дюймовый iMac и базовый 14-дюймовый MacBook Pro. Оба компьютера оснащены новым чипом M6, сообщается на сайте компании.

Внешний дизайн устройств почти не изменился. По данным Apple, новый iMac быстрее предыдущей модели в задачах искусственного интеллекта, а MacBook Pro получил улучшенную графическую производительность и ускоренную зарядку. Устройства также поддерживают Bluetooth 6 и Wi‑Fi 7.

Предзаказы стартуют 27 октября, продажи начнутся 6 ноября. Стартовая цена iMac составит $1499, MacBook Pro — $1999, сообщает Bloomberg.