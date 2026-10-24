Кадры со сломанными экранами iPhone Duo распространяются в сети

Новый iPhone Duo сломался у ряда покупателей спустя часы после приобретения Кадры со сломанными экранами iPhone Duo распространяются в сети

Москва24 окт Вести.Новый смартфон iPhone Duo не прошел проверку на качество – телефоны трескаются, у них появляются полосы из пикселей.

Об этом сообщает RT, приводя соответствующие публикации из соцсетей. Жалобы поступают со всего мира, включая Китай.

У одного из владельцев экран складного смартфона треснул менее чем через шесть часов после покупки говорится в материалах

Пользователи заявляют о полном провале в проектировании и контроле качества.

Главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков отметил, что больше всего покупателей отталкивает от приобретения телефона его цена, которая может достигать 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что первый складной смартфон компании Apple iPhone Duo в России купили по цене в 1,6 миллиона рублей за два дня до официального релиза.