В Москве мужчина продал два новых iPhone Duo и остался без денег Мужчина, продавший два iPhone Duo, лишился 550 тысяч рублей из-за обмана

Москва31 окт Вести.В Москве мужчина решил продать на известной онлайн-площадке два новых iPhone Duo за 550 тысяч рублей и стал жертвой обмана. Об этом сообщает 112.

Мужчина получил новенькие телефоны из Китая через знакомого. Он решил выставить их на продажу на известной онлайн-площадке. Тогда с ним связалась женщина и в Telegram договорилась выкупить смартфоны.

На встречу за телефонами приехал неизвестный мужчина. После передачи смартфонов женщина, которая связывалась с Д., прислала ему скриншот якобы проведенной оплаты отмечается в сообщении

Увидев скриншот об оплате, мужчина отпустил покупателя. Позже он понял, что деньги на счет так и не пришли, а чек оказался поддельным. Мужчина обратился в полицию.