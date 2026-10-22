Москва22 октВести.Первый складной смартфон компании Apple iPhone Duo в России купили по цене в 1,6 миллиона рублей за два дня до официального релиза. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Анонимный покупатель заплатил за телефон с накопителем на 512 Гб 20 тысяч долларов (свыше 1,6 миллиона рублей) при официальных ценах от 2199 долларов.
Гаджет был доставлен в Москву из ОАЭ за два дня до его официального мирового релиза.
Apple представила первый складной iPhone, который получил название iPhone Duo, 9 сентября. Новинка получила два экрана – внешний диагональю 5,4 дюйма и внутренний размером 7,6 дюйма, что стало самым большим экраном среди iPhone.