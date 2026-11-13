Москва13 ноя Вести.Около 30% покупателей складного смартфона iPhone Duo компании Apple, принявших участие в опросе, вернули устройство в магазин в течение двух недель после покупки. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на результаты собственного исследования.

В голосовании приняли участие почти 6 тысяч человек. При этом опрос проводился среди читателей технологического издания, поэтому его результаты не отражают общую статистику возвратов смартфона.

Среди основных причин отказа от устройства пользователи называли неудобство складной конструкции, небольшой внешний экран и характеристики камер. Некоторые покупатели также оказались недовольны отсутствием привычной системы распознавания лица Face ID.

Один из участников опроса рассказал, что во время поездки в Марокко в шарнир смартфона попал песок. После этого устройство перестало полностью раскрываться, хотя внутренний дисплей продолжал работать.

Авторы 9to5Mac отмечают, что высокий процент возвратов может объясняться экспериментальным характером устройства и его стоимостью. По их мнению, часть покупателей изначально рассматривала приобретение iPhone Duo как возможность протестировать новый формат смартфона, а не как окончательное решение о покупке.

Apple предоставляет покупателям 14 дней на возврат устройства без объяснения причин.

Ранее в сети стали активно распространяться жалобы на iPhone Duo. Пользователи заявили, что гаджет не прошел проверку на качество – у одного из владельцев экран треснул менее чем через шесть часов после покупки.

Позже Reuters со ссылкой на заявление Apple сообщило, что компания бесплатно заменит покупателям смартфоны iPhone Duo, у которых появились трещины на дисплее.