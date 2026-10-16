Apple сообщает о переносе поставок iPhone Duo до 2027 года

Сроки поставки iPhone Duo отложили на 2027 год в первый день предзаказов Apple сообщает о переносе поставок iPhone Duo до 2027 года

Москва16 окт Вести.Сроки доставки первого складного смартфона Apple — iPhone Duo — в день начала предзаказов сдвинулись до января 2027 года из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По его данным, доступные для самовывоза устройства в магазинах Apple в день старта продаж также быстро закончились.

Один из покупателей оформил заказ в первые секунды после открытия предзаказов, однако приложение магазина обновилось с небольшой задержкой. В итоге ему удалось выбрать получение смартфона в ближайшее время. При повторной попытке оформить заказ срок доставки сначала переместился на декабрь, а затем — на январь.

Ранее компания Apple представила в презентации на официальном сайте первый складной iPhone, который получил название iPhone Duo. Цена на него на маркетплейсах прогнозируется на уровне 245 тысяч рублей.