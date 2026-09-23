Продажи новых iPhone 18 в России отстают от предыдущей модели "Известия": продажи iPhone 18 в России отстают от прошлогодней модели

Москва23 сен Вести.Старт продаж нового поколения iPhone в России не превысил показатели прошлогоднего. Об этом представители рынка сообщили "Известиям".

По данным "Авито" за 19-20 сентября, оценочное количество сделок с iPhone 18 Pro оказалось на 13% ниже показателя предыдущей модели.

В Restore: сообщили, что по итогам платного предзаказа интерес к iPhone 18 Pro и Pro Max соответствовал уровню прошлого поколения. В пресс-службе RWB также согласились с оценкой.

При этом участники рынка отмечают, что напрямую сравнивать поколения пока сложно. Сейчас в продаже фактически находятся две модификации смартфона, тогда как базовый iPhone 18 ожидается только весной 2027 года. Кроме того, пока на российский рынок поступило небольшое количество складных iPhone Duo.

Свободные продажи устройств у ритейлера начинаются 23 сентября. Ранее сообщалось, что iPhone 18 Pro Max вышел на российский рынок с максимальным количеством ограничений.