В Apple пообещали покупателям заменить iPhone Duo с повреждениями дисплея Reuters: Apple заменит покупателям iPhone Duo с повреждениями дисплея

Москва27 окт Вести.Apple бесплатно заменит покупателям смартфоны iPhone Duo, у которых появились трещины на дисплее. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Ранее в сети стали активно распространяться жалобы на новинку Apple – iPhone Duo. Пользователи заявили, что гаджет не прошел проверку на качество – у одного из владельцев экран треснул менее чем через шесть часов после покупки.

Позднее корпорация признала наличие проблем, но не стала комментировать или объяснять возможные причины столь быстрой поломки.

Нам известно о проблеме, затрагивающей внутренний дисплей на небольшом количестве устройств iPhone Duo​​​. Если у пользователей возникнут проблемы с дисплеем iPhone Duo, им следует обратиться в Apple Care для замены цитирует агентство заявление Apple

iPhone Duo поступил в продажу 23 октября. Он стал первым складным смартфоном Apple и ознаменовал самое масштабное изменение дизайна iPhone.

По данным Telegram-канала Baza, первый iPhone Duo в России был приобретен по цене в 1,6 миллиона рублей за два дня до официального релиза.