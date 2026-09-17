Москва17 сен Вести.В Петербурге пресечена деятельность магазина, торговавшего поддельными айфонами, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.

Там под видом новых оригинальных смартфонов известной марки продавали бывшие в употреблении устройства, многие из которых были собраны кустарным способом из комплектующих неизвестного происхождения.

Полицейские пресекли деятельность магазина, торговавшего поддельными айфонами. … Стоимость таких гаджетов составляла от 59 000 до 150 000 рублей говорится в публикации

В ходе реализации оперативной информации полицейские задержали четырех продавцов.

По предварительным данным, в мае этого года 37-летний местный житель открыл магазин по продаже гаджетов на улице Марата и привлек к незаконной деятельности трех соучастников 41, 29 и 25 лет.

На данный момент полицейским удалось установить шестерых покупателей, ставших потерпевшими.

Общая сумма причиненного им ущерба составила 541 000 рублей отметили в петербургской полиции

Вместе с тем, оперативники полагают, что реальное число пострадавших может быть значительно больше.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Предполагаемый организатор и один из его соучастников задержаны, с двух других подозреваемых взяли подписку о невыезде.