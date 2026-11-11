Москва11 нояВести.19-летний стажер пункта выдачи заказов в Москве подозревается в мошенничестве. Молодой человек заказывал на свой ПВЗ дорогие смартфоны, при получении подменял их на муляжи, оформлял возврат и забирал оригинальные телефоны себе. Об этом сообщили в канале московской полиции в МAX.
Ущерб составил более одного миллиона рублей.
В полицию обратился владелец пункта выдачи заказов. Поставщики выставили ему претензию о подмене 9 дорогостоящих смартфонов на муляжи. Ущерб превысил 1 млн рублейотмечается в сообщении
Похищенную технику молодой человек продал, а деньги потратил.
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый задержан.