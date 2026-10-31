Apple теперь стоит 5 трлн долларов, вновь став самой дорогой компанией мира

Apple вернула себе статус самой дорогой компании в мире Apple теперь стоит 5 трлн долларов, вновь став самой дорогой компанией мира

Москва31 окт Вести.Американская Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире, обогнав производителя ИИ-чипов Nvidia по рыночной капитализации.

По данным торгов на бирже NASDAQ, 30 октября рыночная стоимость Apple достигла 5,03 трлн долларов. Капитализация Nvidia на тот момент составляла 4,93 трлн долларов. Ранее Apple уже поднималась на первое место в конце июля.

Информагентство Bloomberg отмечает, что смена лидера связана с усилением опасений инвесторов по поводу крупных вложений в сферу искусственного интеллекта. На этом фоне акции Apple участники рынка стали воспринимать как более надежный актив.

Ранее Apple анонсировала обновленные версии 24-дюймового iMac и базового 14-дюймового MacBook Pro, который стал первым в истории лэптопом компании с сенсорным экраном.

Внешне устройства практически не изменились. В Apple заявили, что новый iMac стал быстрее в задачах, связанных с искусственным интеллектом, по сравнению с предыдущей версией. MacBook Pro, в свою очередь, получил более производительную графику и поддержку ускоренной зарядки. Оба компьютера также поддерживают Bluetooth 6 и Wi‑Fi 7.