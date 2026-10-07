Бывший глава Apple Тим Кук продал почти 192 тысячи акций компании на $64 млн

Экс-глава Apple Тим Кук распродал часть акций Бывший глава Apple Тим Кук продал почти 192 тысячи акций компании на $64 млн

Москва7 окт Вести.Бывший генеральный директор Apple Тим Кук продал почти 192 тысячи акций корпорации на общую сумму порядка 63,8 миллиона долларов. Об этом следует из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Сделка состоялась 2 октября и была проведена четырьмя траншами. Стоимость акций при продаже составляла от 331,44 до 333,94 доллара за бумагу.

После продажи крупного пакета Кук остается одним из крупнейших частных акционеров Apple. Согласно данным SEC, через свой траст он продолжает контролировать более 3,23 миллиона акций компании.

В августе Кук объявил об уходе с поста генерального директора Apple и переходе на должность председателя совета директоров. С 1 сентября компанию возглавляет Джон Тернус.