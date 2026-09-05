Компьютеры и смартфоны подорожали на 20% из-за дефицита полупроводников FT сообщил о росте цен на электронику из-за бума ИИ

Москва5 сен Вести.В ближайшем будущем стоимость электроники может повыситься. Причиной станет повсеместное использование искусственного интеллекта, который нуждается в значительных объемах чипов памяти. Бум ИИ вызвал дефицит полупроводников и остановил падение цен на устройства, длившееся 10 лет, сообщает Financial Times.

За год, по данным Financial Times, цены на микросхемы DRAM в смартфонах, компьютерах и игровых консолях подскочили в пять раз. Производители переориентируют мощности на выпуск высокомаржинальной памяти для систем ИИ, что ведет к сокращению производства бюджетных компонентов.

Как сообщает издание, Apple повысила стоимость отдельных моделей ноутбуков и планшетов на 300 долларов. Консоли Microsoft, Sony и Nintendo подорожали в среднем на 150 долларов. У Nintendo, в частности, дополнительные расходы на комплектующие составили 870 млн долларов.

Ранее OpenAI презентовала новую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra, которую назвали самой мощной и функциональной среди всех, которые компания выпускала до сих пор.