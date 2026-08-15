Россиян призвали отключить важную функцию в "умных" колонках В МВД советуют выключить функцию персонализированных ответов в "умных" колонках

Москва15 авг Вести.Функцию в "умных" колонках, которая предоставляет персонализированные ответы, рекомендуется отключить с целью защиты конфиденциальности при сборе данных. Такую рекомендацию дали в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

Связано это с тем, что "умная" колонка создает профиль пользователя на основе его вопросов, затем эти данные могут использоваться для таргетированной рекламы.

Также пользователям рекомендуют отключить функцию голосовых покупок и лишить устройство возможности управлять небезопасными приборами, особенно если дома есть дети, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Ранее в МВД назвали пароли, которые опаснее всего и легче других поддаются взлому.