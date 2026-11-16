IT-специалист предупредил об угрозе утечки данных при использовании прокси IT-эксперт Ситнов: использование прокси может привести к утечке данных

Москва16 ноя Вести.Использование прокси-серверов может обернуться утечкой личной информации, контактов и банковских данных. Об этом в беседе с "Абзацем" предупредил IT-специалист Кирилл Ситнов.

Эксперт пояснил, что при подключении через сторонний прокси пользователь фактически доверяет его владельцу передаваемую информацию. В отличие от обычного интернет-провайдера, который может видеть адреса посещаемых ресурсов, отметил Ситнов, оператор прокси в некоторых случаях получает доступ и к содержимому незашифрованного трафика.

Если вы пользуетесь прокси, то у бесплатных операторов, которые предлагают подобные услуги, поддержки HTTPS нет, и поэтому оператор видит все передаваемые данные. Что самое опасное – он может иметь доступ к вашим украденным куки-файлам. По ним можно зайти в ваши учетные записи без пароля объяснил он

По словам специалиста, через такие сервисы посторонние также могут собирать метаданные: узнавать, с кем и когда общался пользователь. Кроме того, злоумышленники способны внедрять рекламу в загружаемые страницы.

Ранее сообщалось, что злоумышленники осваивают новые способы взлома автомобильных систем и кражи машин. Помимо Wi-Fi, Bluetooth и неофициальных прошивок, они стали использовать уязвимости зарядных станций для электромобилей, сервисов каршеринга и систем управления автопарками.