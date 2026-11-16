Угроза сбора данных: в Госдуме предупредили об опасности бесплатных VPN-сервисов Депутат Немкин: бесплатные VPN сервисы – потенциальный источник утечки данных

Москва16 ноя Вести.Бесплатные VPN-сервисы могут собирать сведения о пользователях, запускать вредоносные программы и создавать угрозу для персональных данных.

Об этом РИА Новости рассказал Антон Немкин — первый заместитель председателя комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия".

По словам Немкина, пользователи нередко устанавливают VPN, не понимая, как они устроены. Сервис технически видит сетевую активность, а при определенных настройках получает доступ и к другим данным на устройстве.

Недобросовестный оператор способен превратить VPN из средства подключения в инструмент сбора информации, канал для вредоносного ПО и источник угроз для конфиденциальности, продолжил законодатель.

Депутат подчеркнул, что бесплатный сервис не означает отсутствия коммерческого интереса. Инфраструктуру необходимо содержать, поэтому доход могут приносить данные пользователей, навязчивая реклама или непрозрачные схемы.

Особый риск — приложения из неофициальных источников и сторонних каталогов, обратил внимание Немкин. Под видом VPN можно получить программу со скрытым функционалом, о котором пользователя не предупреждают.

Парламентарий считает, что оценивать подобные сервисы только по скорости соединения и отсутствию платы недостаточно.

Ранее стало известно, что Минцифры России разрабатывает единые правила включения интернет-ресурсов в белый список (перечень сайтов, которые работают при отключении мобильного интернета).