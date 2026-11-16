Хакеры взламывают машины через каршеринг и зарядные станции для электромобилей Киберпреступники начали использовать новые способы взлома автомобильных систем

Москва16 ноя Вести.Автохакеры придумывают новые способы для взлома автомобильных систем и кражи транспортных средств. Если раньше в их арсенале преобладали Wi-Fi, Bluetooth или неофициальные прошивки, то теперь к ним добавились зарядные станции для электрокаров, системы каршеринга, автопарки.

Об этом сообщают "Известия".

С января по октябрь 2026 года зарегистрировано порядка 130 хакерских атак на автомобили. Такие данные приводит ГЛОНАСС. По мнению аналитиков, в следующем году число взломов автомобилей будет расти.

Эксперты отмечают, что киберпреступники научились использовать для проникновения в автомобиль зарядные станции для электрокаров и системы управления батареей.

Хакеры подключаются к серверу и перехватывают зарядные сессии. Что касается системы управления батареей электромобиля, то действия злоумышленников приводят не только к потере данных, но и угрожают физической безопасности пользователей.

В РФ это особенно актуально, поскольку большинство электрокаров поставляются из других стран, их облачная инфраструктура расположена за рубежом.

Киберпреступники создают риски и для систем беспилотного транспорта, отмечают эксперты.

Каждый такой автомобиль работает под постоянным удаленным контролем и обменивается данными с инфраструктурой, поэтому для злоумышленника его взлом ценнее обычного сказано в публикации

Кроме того, объектом атак хакеров нередко становится инфраструктура, связанная с автомобилями: автопарки, сервисы каршеринга, АЗС, операторы охранной сигнализации.

Получив несанкционированный доступ к инфраструктуре каршеринговой компании, злоумышленники могут похитить персональные данные клиентов и подключиться к системе удаленного управления автомобилями. Преступники могут заблокировать весь автопарк или подменить заказы, пояснили специалисты.

Прогнозируемый рост кибератак на автомобили эксперты связывают с целым рядом факторов. Один из них – рост продаж автомобилей иностранного производства, в том числе китайских брендов, у которых мобильное приложение, облачный аккаунт и телематика входят в базовую комплектацию. Такие автомобили проще взломать удаленно, считают эксперты.

Ранее стало известно, что во Франции хакер под псевдонимом ChimeraZ взломал базу автосервисов с данными 23 млн клиентов.