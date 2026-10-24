Москва24 окт Вести.Средства, переведенные мошенникам в криптовалюте, вернуть невозможно, после отправки они сразу конвертируются и уходят безвозвратно. Об этом в документальном фильме Антона Подковенко "Территория лжи" напомнил финтехпредприниматель Алексей Рожков, сообщает ИС "Вести".

Если эта криптовалюта была куда-то отправлена, назад дороги не будет, ее вернуть нельзя. Плюс, есть статистика по так называемым дропам, то есть это карты, которые применяются для переводов средств. Обманные вот эти вот конструкции, там аренда жилья, офиса, еще чего-либо может оплачиваться по безналу, дальше эти деньги сразу конвертируются в крипту и до свидания сказал Рожков

Ранее в МВД сообщили о мошеннических схемах, при помощи которых злоумышленники обманывают граждан. Людям предлагают инвестировать в якобы выгодные финансовые продукты: "криптовалюту", "акции" крупных предприятий или приобрести на бирже "ценные ресурсы" страны.