Генпрокуратура напомнила об ответственности за терроризм и мошенничество ГП РФ: перечисление денег на нужды ВСУ подпадает под признаки госизмены

Москва24 окт Вести.Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Юлиана Алексеева напомнила, что за совершение терактов и мошенничество, включая перечисление денег для нужд ВСУ, последуют суровые наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы. Об этом она заявила в документальном фильме Антона Подковенко "Территория лжи", сообщает ИС "Вести".

Представитель Генпрокуратуры отметила, что самыми общественно опасными преступлениями являются террористические акты.

Это наиболее опасные последствия, соответственно, более суровые, тяжкие наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы сказала Алексеева

Алексеева также отметила, что перечисление денег на нужды Вооруженных сил Украины подпадает под признаки государственной измены.

Если говорить о распределении ролей: дропперы, курьеры и сотрудники криптообменников – это все мошеннические действия. И наказание, предусмотренное статьей о мошенничестве, зависит от их степени роли, участия, вовлеченности в совершение преступления. А их действия могут быть квалифицированы как участие в преступном сообществе заявила Алекссева

Ранее в Генпрокуратуре, МВД и Следственном комитете заявили, что все поджоги важной инфраструктуры РФ будут расцениваться как теракт или диверсия.