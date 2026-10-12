Москва12 окт Вести.Втягивание детей в мошенничество является страшным преступлением. Об этом ИС "Вести" заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Вообще втягивание любого человека в преступную деятельность – это колоссальная трагедия для человека и для его близких. Ну а когда вопрос касается … детей … это, конечно, страшное преступление моральное, в первую очередь. Я не говорю даже об уголовной ответственности. Большая трагедия для этого ребенка, если ему не хватило своего понимания жизни, если не хватило добрых родителей, товарищей, которые могли ему объяснить все угрозы, которые возникают в этой жизни … и он попал в какую-то … ситуацию, которая по нашему действующему уголовному законодательству относится к преступлениям сказал Перелыгин

Он отметил, что после этого будут тяжелые последствия.

Не всегда только для ребенка, потому что там при определенной ситуации могут быть осуждены и родители этого ребенка. Но он уже вырастет когда-то. И это клеймо преступника, особенно если преступление является особо тяжким - это уже совсем плохо сказал Перелыгин

Ранее министр правительства Москвы Ирина Каклюгина сообщила, что в столице запущен масштабный проект по защите детей от мошенников.