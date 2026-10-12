Перелыгин рассказал, как родители могут спасти детей от мошенников Генерал-майор ФСБ в отставке рассказал, как защитить детей от мошенников

Москва12 окт Вести.Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин рассказал ИС "Вести", как родители могут спасти детей от мошенников.

Обязательно связаться … с правоохранительными органами и сообщить об этом деле. Поверьте мне, человек, втянутый в диверсионную акцию, это предусмотрено нашим законодательством, своевременно сообщивший об этом, освобождается от ответственности. Это факт сказал Перелыгин

По его словам, чтобы предотвратить такие случаи, родители должны не забывать о своих детях и интересоваться ими.

Я понимаю, что все заняты: работа, проблемы, конфликты, выяснение отношений. Особенно когда в семье какой-то конфликт выясняется. Вот это как раз самая такая атмосфера, в которой ребенок зависает один, и он – легкая нажива для этих мошенников … От обстановки в семье вокруг детей … определяется их будущее, их возможности, их защита от подобного рода преступлений. Когда мир в семье и согласие, и люди не дураки и не бездельники, я вас уверяю, крайне редкие случаи подобного рода вещей сказал Перелыгин

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке заявил, что влиянию мошенников поддаются дети с комплексами и проблемами в семье.