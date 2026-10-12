Москва12 окт Вести.Влиянию мошенников поддаются дети с комплексами и проблемами в семье. Об этом ИС "Вести" заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Почему дети поддаются на такое зомбирование? … Дело в том, что те дети, которые склонны идти на такого рода вещи, как правило, имеют некие комплексы … не очень открытость большая. В целом, в ряде случаев конфликт с семьей. Потому что у нас есть и категория молодых людей и подростков, которые … сознательно идут на сайты, на которых можно заработать деньги сказал Перелыгин

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке заявил, что украинские мошенники переключились с России на Европу и США.