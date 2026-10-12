Москва12 окт Вести.Украина – редчайший пример, когда государство спонсирует колл-центры. Об этом ИС "Вести" заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Наша история российская связана с тем, что порядка где-то пяти лет последних мошенничество телефонное развивается все больше и больше. И, конечно, центром нахождения этих колл-центров является Украина … Здесь есть … очень важное обстоятельство, которое говорит о том, что государство Украина, оно спонсирует, оно организовывает, оно обеспечивает безопасность этих колл-центров. Вот это в моей практике и в моем понимании по научной криминалистике основ совершения преступлений – это редчайший случай, когда государство, полностью властные структуры государства полностью обеспечивают развитие данного вида преступлений