Украинские мошенники переключились с РФ на Европу и США Генерал-майор Перелыгин: украинские мошенники переключились с РФ на Европу и США

Москва12 окт Вести.Украинские мошенники переключились с России на Европу и США. Об этом ИС "Вести" заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Активная пропагандистская кампания, которая проводится в России, привела к тому, что поляна для мошенничества в России стала сокращаться. А аппетиты разыгрались. И как в этой ситуации действует преступность? Она ищет новые поляны. А кто новые поляны? Это Западная Европа, куда они и кинулись. Вот я вчера получил от моего коллеги ссылку на швейцарскую газету, которая рассказывает, какие проблемы у швейцарских правоохранительных органов, которые расследуют именно действия мошеннических колл-центров Украины на территории Швейцарии … Проблема сегодня … в Польше … латышам досталось, литовцам сказал Перелыгин

Также он добавил, что украинские мошенники пытаются работать и в США.

И вот здесь я их поздравляю, потому что оживление, которое появилось и в прессе, и в политических разборках внутри Украины, явно появилась тенденция, что западникам эти колл-центры надоели, потому что теперь у них проблемы. Более того, … в одной из публикаций вообще сказано, что, согласно более детальному изучению действий украинских колл-центров, россияне [среди жертв] составляют 10-15% … Здесь проценты изменились в нашу пользу. И это хорошо добавил Перелыгин

Ранее он назвал Украину редчайшим примером спонсирования государством нелегальных колл-центров.