Пенсионерам рассказали об эффективной защите от мошенников Доцент Щербаченко: для защиты от мошенников пенсионеры должны повесить памятку

Москва21 ноя Вести.Рассказы о новых мошеннических схемах и памятки с инструкциями на видном месте защитят пожилых людей от мошенников. Об этом рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Я рекомендую пенсионерам повесить на видном месте простую памятку: «Если звонят из банка, полиции, больницы или говорят о деньгах - сначала звоню своим близким». Детям советую регулярно проговаривать с пожилыми близкими новые схемы обмана рассказал эксперт

Если мошенничество все же произошло, необходимо немедленно обратиться в полицию и сообщить в банк для блокировки операций, заявил Щербаченко.

Самый действенный способ защититься от мошенников - это прервать разговор и самостоятельно перезвонить в ту организацию, от имени которой якобы звонили, по официальному номеру. Также хорошо установить самозапрет на кредиты или займы напомнил эксперт

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