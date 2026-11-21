В МВД рассказали о мошеннической схеме с "перерасчетом" коммунальных платежей Мошенники предлагают россиянам "перерасчет" платежей за ЖКУ, взламывая аккаунты

Москва21 ноя Вести.Мошенники предлагают гражданам провести перерасчет коммунальных начислений и взламывают учетные записи в мессенджерах. Об этом рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

От имени энергосбытовой компании злоумышленники создают закрытую группу, в которой сообщают о перерасчете платежей за ЖКУ и требуют от граждан подтвердить свои ФИО и даты рождения.

Далее распространяется сообщение о завершении процедуры верификации с просьбой перейти в чат-бот, который запрашивает шестизначный код. Завладев этой комбинацией цифр, злоумышленники получают доступ к аккаунтам жертв обмана сообщает канал "Вестник Киберполиции России" в MAX

Среди участников группы есть боты, которые имитируют действия реальных людей для создания иллюзии живого диалога, отметили специалисты.

Чтобы не стать жертвой мошенников, киберполицейские рекомендуют скрыть номер телефона и никнейм, закрыть доступ к фотографиям и видео профиля, отключить возможность добавления в неизвестные чаты. Также для усиления защиты полезно включить двухфакторную аутентификацию.