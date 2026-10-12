Москва12 окт Вести.В Москве запущен масштабный проект по защите детей от мошенников. Об этом сообщила ИС "Вести" министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки города Москвы Ирина Каклюгина.

Запущен масштабный проект, в рамках которого во всех школах … и во всех колледжах … Москвы мы рассказываем детям, как уберечь себя от мошенников и как не вовлечь себя в совершение преступления. В рамках этого проекта мы также учим детей правильно вести себя в мессенджерах, в соцсетях и в онлайн-играх. Для детей, которые помладше, мы в рамках уроков "Разговоры о важном" показываем мультфильмы, которые … рассказывают, как не стать жертвой мошенников. А для детей-старшеклассников мы показываем специально снятые видеоролики … на основе реальных событий сказала Каклюгина

По ее словам, эти ролики посмотрели около 800 тысяч детей из московских школ и колледжей.

За время реализации этого проекта … меньше года его реализовываем, мы видим колоссальный результат от этого … Для нас очень важно, чтобы ребенок не только мог распознать угрозу, но, чтобы он мог правильно на нее отреагировать. То есть, как только ребенок понимает, что на него вышли мошенники, необходимо немедленно прекратить контакты … и сообщить об этом взрослому … либо это родитель, либо учитель. Соответственно, новые угрозы требуют от нас новых решений, поэтому в эту работу мы вовлекли блогеров, которые популярны в молодежной среде. И они на языке детей в своих соцсетях также рассказывают, как не стать жертвой мошенников … В случае необходимости мы готовы делиться нашими наработками и нашим опытом со всеми субъектами сказала Каклюгина

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал, что жертвами мошенников часто становятся дети-патриоты из полных семей, которые имеют хорошее образование и достаток.