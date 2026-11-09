ОКБ: портфель автокредитов в III квартале 2026 года вырос до 3,51 трлн рублей

Портфель автокредитов в России вырос до 3,51 трлн рублей ОКБ: портфель автокредитов в III квартале 2026 года вырос до 3,51 трлн рублей

Москва9 ноя Вести.Совокупный портфель автокредитов без учета дефолтов в III квартале 2026 года увеличился до 3,51 трлн рублей, а число заемщиков увеличилось до 3,31 млн человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, во II квартале портфель составлял 3,35 трлн рублей, а автокредиты обслуживали 3,22 млн заемщиков.

Годом ранее, в III квартале 2025-го, портфель составлял 2,97 трлн рублей, количество заемщиков — 2,96 млн человек.

Кроме того, в III квартале этого года снизилась доля задолженности с просрочкой по сравнению с предыдущим периодом.

Просроченная задолженность на срок 30-90 дней в портфеле без учета дефолтов по итогам III квартала этого года снизилась до 0,7% против 0,8% во II квартале 2026 года и 1% в III квартале 2025 года говорится в сообщении

В денежном выражении просрочка на конец III квартала 2026 года достигла 26,14 млрд рублей против 25,96 млрд рублей во II квартале этого года и 29,39 млрд рублей в III квартале 2025 года.

Отмечается, что у 67% заемщиков с автокредитом есть как минимум еще один розничный кредит. Средняя совокупная задолженность по всем кредитным продуктам составляет 2,2 млн рублей.