"Сбер" увеличил портфель кредитов юрлицам на 4% с начала года Зампред правления "Сбера": кредитный портфель юрлиц вырос на 4% с начала года

Москва3 сен Вести.Кредитный портфель юридических лиц в Сбербанке вырос на 4% с начала года. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя правления кредитной организации Анатолий Попов.

По его словам, кредитный портфель в "Сбере" на текущий момент составляет 31,8 трлн рублей.