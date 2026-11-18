Москва18 ноя Вести.Массовая льготная ипотека - это уже пройденный этап, в том числе из-за больших расходов бюджета на нее. Такое заявление сделал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, выступая на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге.

Мне кажется, эта история с льготной ипотекой - это уже пройденный этап сказал он

По словам Тремасова, льготная ипотека заметно сказалась на ценах на жилье, поэтому "второй раз на эти грабли никто наступать не собирается".

Представитель регулятора также отметил, что на сегодняшний день расходы бюджета по льготным ипотечным программам превышают триллион рублей в год.

Как заявляла в ноябре глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, после отказа от безадресной льготной ипотеки цены на жилье уже не растут так стремительно. Темп роста цен на жилье замедлился почти вдвое, а рыночная ипотека играет все более значимую роль - ее доля удвоилась за последний год. По словам Набиуллиной, россиянам необходимо доступное жилье, а не доступная ипотека.