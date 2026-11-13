Москва13 ноя Вести.Финансовый рынок России еще несколько лет назад избавился от "детских болезней" в отношениях с клиентами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции "Фокус на клиента".

Несколько лет назад мы так посмотрели подробно и решили, что финансовый рынок преодолел свои детские болезни с точки зрения взаимоотношений с клиентом. Я имею в виду, что ушли откровенно недобросовестные участники. И технологическая революция, переход в цифру уже были в самом разгаре сказала она

По ее словам, одновременно на рынке утверждалась принципиально новая культура - долгосрочный подход, при котором интересы клиента выходят на первое место. В своем выступлении Набиуллина назвала конференцию частью усилий регулятора в поддержку тренда, сложившегося на самом рынке и свидетельствующего о достаточно высокой степени его зрелости.

Нам очень бы хотелось, чтобы сами финансовые организации изначально выстраивали свою работу так, чтобы и продукты, и услуги соответствовали интересам потребителей, и нам бы не приходилось выписывать бесконечные предписания, штрафы или ужесточать законодательство выразила надежду глава ЦБ

Она также указала на стремление к тому, чтобы уважение к клиенту пронизывало "все этажи управления компанией". При всех сложностях, по оценке Набиуллиной, рынок действительно движется в этом направлении: регулятор, по ее словам, находится "на переломе эпох" и рассчитывает, что происходящие изменения не собьют фокус на человека.