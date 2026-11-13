В ВТБ не наблюдают резкого роста просрочки платежей по кредитам Средин: резкого роста просрочки в кредитном портфеле ВТБ нет

Москва13 ноя Вести.В банке ВТБ не наблюдают резкого роста просрочки платежей по кредитам. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" старший вице-президент ВТБ, глава Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Средин.

Он ответил на вопрос, не ощущают ли в банке роста просроченных платежей по кредитам и ухудшения финансового положения отдельных компаний.

Мы не видим какой-то системной просрочки по экономике. Есть отдельные заемщики, которые чувствуют себя сложно, но сказать, что у нас вдруг повально пошли какие-то банкротства либо неплатежи - я бы такого не сказал отметил Средин

По его словам, ВТБ со всеми своими клиентами старается работать проактивно.

Где-то мы меняем график погашения ранее выданных кредитов, где-то мы даем дополнительные финансовые ресурсы, чтобы поддержать компанию в сложный период времени. Но такого, что у нас в процентном отношении к кредитному портфелю резко выросла просрочка - такого точно нет подчеркнул Средин

Он также назвал ставку ЦБ, при которой бизнес будет готов активно инвестировать в свое развитие, и рассказал, какие еще факторы помимо снижения ставки Банка России необходимы для устойчивого роста инвестиций в РФ.